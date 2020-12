Massiccia adesione del personale sanitario per la somministrazione del vaccino anticovid

«Sono quasi 10mila le richieste di adesione del personale sanitario per le prime somministrazioni del vaccino anti covid». Lo fa sapere l’assessore alla sanità pugliese Pierluigi Lopalco. La risposta soddisfa oltre misura l’assessore che ha potuto riscontrare come a poche ore dalla pubblicazione sul portale della Regione dell’apposito modulo, ci sia stata una massiccia adesione. «Invitiamo – ha affermato - tutti gli operatori sanitari che non lo hanno ancora fatto a compilare il modulo entro domenica sera». Per gli operatori sanitari impegnati nelle residenze sanitarie pugliesi e che quindi hanno contatti con soggetti fragili e anziani, sono riservate ulteriori 20mila dosi di vaccino. La somministrazione del medicinale partirà simbolicamente in tutta Europa il 27 dicembre, ma già dai primi giorni di gennaio, sarà possibile iniziare con la vaccinazione di massa. A cominciare appunto dagli operatori sanitari, medici e infermieri, per proseguire con le fasce di popolazione più fragile.