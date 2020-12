A Natale l’Italia sarà in «rosso»

L’Italia sarà «zona rossa» dal 24 dicembre al 6 gennaio, con allentamenti delle restrizioni da «zona arancione» nei giorni feriali compresi tra i festivi e prefestivi del periodo. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa che ha tenuto ieri sera. «La novità – come ha affermato Conte – è che questi provvedimenti non sono assunti attraverso un nuovo Dpcm, ma sono frutto di un Decreto assunto dall’intero Consiglio dei Ministri». Nel dettaglio i giorni «rossi» saranno il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, l’1, il 2 e 3 gennaio, e infine il 5 e 6 gennaio. Bar, ristoranti, negozi, centri estetici dovranno rimanere chiusi in questi giorni, saranno vietati gli spostamenti tra comuni con la deroga per gli abitanti dei paesi con meno di 5mila abitanti che potranno muoversi nel raggio di 30 chilometri, ma permane il divieto di raggiungere i capoluoghi di provincia o di regione. Alle famiglie è concesso di ospitare 2 persone non conviventi anche con minori che però non abbiano superato i 14 anni di età o con persone disabili. Nei giorni «arancione» tornano la circolazione e gli spostamenti tra comuni, riaprono bar e ristoranti ma solo per l’asporto. Rimane per tutto il periodo festivo il coprifuoco tra le 22 e le 5 del mattino successivo. «E' una decisione non facile, sofferta - ha commentato Conte - dobbiamo rafforzare il regime di misure necessarie per cautelarci meglio anche in vista della ripresa delle attività di gennaio». Per quelle attività come bar, e ristoranti che più attendevano le feste natalizie per dare un minimo impulso al loro lavoro, il decreto legge dispone subito un ristoro di 645 milioni.