In arrivo le cartelle esattoriali per i tributi non versati nel 2015

Tasse comunali non versate, l’Amministrazione cerca di recuperarle, attraverso l’Abaco, l’agenzia che a Giovinazzo si occupa della riscossione dei tributi. Proprio in questi giorni stanno partendo gli avvisi di accertamento e pagamento perentorio per 879 utenti, tutti relativi all’anno fiscale 2015. Riguardano l’Imu, la Tasi e al Tari. «Come Amministrazione – ha precisato il sindaco Tommaso Depalma - abbiamo l’obbligo di non far scadere i termini della prescrizione delle cartelle. Solo così evitiamo un danno erariale al Comune. Siamo ben consapevoli delle difficoltà del momento, tanto che come Comune stiamo sostenendo con tutte le nostre forze e con azioni concrete chi ha subìto danni dall’emergenza sanitaria in corso, ma come Amministrazione non possiamo esimerci dal far rispettare le regole in materia di fiscalità». C’è una precisazione: «La notifica degli avvisi avviene nei termini previsti dalla legge, a pena di decadenza, per l’esercizio dell’attività di accertamento dei tributi locali e per evitare quindi di incorrere in responsabilità per danno erariale».