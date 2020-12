In arrivo il vaccino anti Covid. La somministrazione comincerà il 27 dicembre in tutta Europa

La campagna di vaccinazione anti Covid sembra ormai sulla linea di partenza. Potrebbe cominciare nei giorni che separano Natale da Capodanno in tutta l’Unione Europea, come ha annunciato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, e quindi anche in Italia. Si aspetta solo l’autorizzazione all’uso del farmaco da parte di Ema, l’agenzia di controllo, che dovrebbe arrivare già il 21 dicembre. Nel nostro Paese, come ha affermato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, le prime vaccinazioni riguarderanno il personale sanitario. Sarà il 27 dicembre la data simbolica per l’inizio della vaccinazioni ma si prevede che dai primi giorni del nuovo anno comincerà la somministrazione vera e propria del farmaco anche in Puglia, come ha voluto ribadire l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco. «Sarà il più bel regalo che la Befana porterà quest’anno – ha commentato – Da inizio gennaio cominceremo a vaccinare gli operatori sanitari e gli ospiti delle residenze per anziani per mettere in sicurezza le fasce più esposte e più fragili della popolazione». Il piano strategico per la distribuzione e somministrazione del vaccino è partito. La Puglia riceverà un primo lotto di 95mila dosi. «La Regione – ha affermato Lopalco - stima di impegnare 230 operatori tra sanitari e amministrativi per concludere il primo ciclo di vaccinazioni in 15 giorni lavorativi. Fermo restando che la stima definitiva della tempistica e delle risorse umane necessarie a completare la prima fase della campagna vaccinale potrà essere definita solo dopo aver raccolto il numero definitivo di adesioni alla vaccinazione». La vaccinazione non è obbligatoria, ma secondo il Ministero della Salute, per fermare il contagio è necessario che almeno il 70 percento della popolazione si sottoponga alla somministrazione del vaccino.