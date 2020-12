Torna a salire il numero dei contagi a Giovinazzo

A saldo sono 183 i positivi al Covid 19 a Giovinazzo. Il dato è riferito al 14 dicembre e rispetto alla rilevazione precedente, quella del 7 dicembre, quando i casi erano 175, c’è stato un incremento di 33 nuovi contagi. Contestualmente in questo lasso di tempo ci sono state 25 guarigioni. Con un picco di altri 25 casi proprio nella giornata di lunedì scorso, il numero è il più alto raggiunto da inizio pandemia. La situazione è in continuo aggiornamento, non sono comunicati in tempo reale e, come avverte la stessa Prefettura attraverso il sito con cui comunica i report, i dati relativi ai tamponi effettuati sui cittadini, ai ricoveri, alle persone in quarantena, alle dimissioni o ai decessi non sono nelle disponibilità del Comune.