Negli ultimi giorni in Puglia la curva del contagio è cominciata a scendere

Virologi ed esperti dell’Istituto superiore di sanità hanno sempre avvertito: per capire l’andamento della pandemia non bisogna guardare il dato giornaliero, ma il confronto si deve fare su un lasso di tempo lungo almeno una settimana e quindi su numeri più grandi. Il report giornaliero, non è sempre in tempo reale e può subire fluttuazioni che possono non dare il quadro esatto di quanto succede sul fronte della diffusione del contagio. E proprio guardando a ritroso, e su numeri aggregati più grandi, si scopre che in Puglia nel fine settimana appena trascorsa la curva epidemiologica è cominciata a scendere. Di poche unità al momento, ma la decrescita comincia ad apparire significativa. Scende, in una sola settimana del 22,4 percento il numero di nuovi casi, si riduce la percentuale tra tamponi positivi sul totale di quelli somministrati, circa il 3 per cento in meno, ieri il rapporto è stato del 10 percento ed è sceso al di sotto del dato nazionale, il numero di pazienti ricoverati diminuisce costantemente. «Sono segnali di miglioramento che si vanno progressivamente consolidando in tutte le province», ha commentato il presidente Michele Emiliano, ma che non devono far abbassare la guardia. La recrudescenza del virus è ancora dietro l’angolo. Nel dettaglio l’indice di contagiosità, l’Rt che ormai conosciamo, nella nostra regione è allo 0,87, l’incidenza tra positivi e popolazione è scesa ancora fino a 201 per 100mila abitanti. La situazione degli indici è fotografata al 6 dicembre e quindi presumibilmente ancora in miglioramento. Non è diversa dal resto d’Italia, nonostante la Puglia faccia ancora registrare numeritra i più alti nell’intero Paese per gli accessi in terapia intensiva. Ieri sono stati 37, secondi al solo Veneto che ne ha registrati 45, come ha riportato il Ministero della sanità. Gli occhi sono puntati sulle imminenti festività natalizie. Il Governo sta studiando misure per tentare di dare un ulteriore freno alla diffusione del contagio. Una delle ipotesi allo studio è quella di dichiarare l’Italia intera «zona rossa» nei giorni di Natale e Capodanno. Per non dare il via a quella terza ondata di cui si comincia a parlare, e in attesa della distribuzione del vaccino anti Covid.