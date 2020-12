Sarà a Molfetta la sede Usca inizialmente prevista a Giovinazzo

Era stata annunciata una postazione Usca a Giovinazzo, il Comune avrebbe messo a disposizione la Sala San Felice, ma la decisione della Asl ha spostato il presidio per le unità per la continuità assistenziale per i pazienti Covid non ospedalizzati, a Molfetta. Quella di Molfetta sarà una delle 19 Usca previste su tutto il territorio provinciale. Per le nuove unità sono state attivate le procedure di assunzione per 135 medici, che potrebbero diventare 205, se la situazione epidemiologica lo dovesse richiedere. I medici contrattualizzati si vanno ad aggiungere ai 58 attualmente in servizio e reclutati nel corso della prima ondata della pandemia. Oltre a Molfetta, le Usca sono attive a Palo, Ruvo, Bari, Triggiano, Rutigliano, Noci, Altamura, Gravina, Santeramo, Grumo Appula, Gioia del Colle e Monopoli. Per alcune di loro la sede è momentaneamente accorpata ai distretti sanitari in attesa della sistemazione definitiva delle sedi e della riorganizzazione del personale.