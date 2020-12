Servizio anticovid dei Carabinieri: sorpresi a giocare alla playstation

Sorpresi dai Carabinieri in un monolocale mentre giocavano alla playstation. Tutti sanzionati per non aver rispettato la normativa che impone in divieto di assembramento. È successo ieri sera a Giovinazzo. I Militari nel corso del servizio mirato proprio a scongiurare assembramenti che potrebbero essere causa di diffusione del Covid 19, hanno sorpreso i quattro giovani, appena maggiorenni, intenti a sfidarsi con il videogame. Inoltre i Carabinieri, avvertito uno strano odore, hanno proceduto alla perquisizione sia personale che del locale, rinvenendo su due dei ragazzi, due stecche di hashish di 0,5 grammi ognuna. Oltre a sequestrare la sostanza i due sono stati segnalati alla Prefettura di Bari. Nei giorni scorsi, nel corso di un analogo controllo i Militari hanno elevato sanzioni ad altri 4 giovani di età compresa tra i 24 e 26 anni intenti a guardare una partita di calcio in un piccolo locale adibito a circolo. Il copione si ripete: luoghi provati trasformati in circoli che ospitano giovani che in barba al’emergenza sanitaria si riuniscono per il loro tempo libero. La didattica a distanza a cui sono sottoposti, la conclusione dei Carabinieri, non fa capire ai giovani che la salute di tutti passa dal comportamento dei singoli e che quindi incontrarsi in luoghi chiusi per attività amene può essere un ottimo veicolo per il virus.