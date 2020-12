Saranno sanificati domani i 2 plessi della Don Saverio Bavaro. Si torna in aula martedì

Il Covid circola ancora nelle aule scolastiche. Dopo le positività riscontrate tra gli alunni della Aldo Moro e delle San Giovanni Bosco, a essere stato contagiato dal virus anche un allievo della Don Saverio Bavaro. Per questo la dirigente scolastica Giovanna Domestico, in accordo con il Comune, ha disposto la sanificazione dei 2 plessi dell’istituto scolastico per domani 14 dicembre. E in via precauzionale anche l’ufficio di presidenza e degli uffici amministrativi. Ha inoltre disposto al quarantena precauzionale per gli alunni della classe dove è stata riscontrata la positività. Quarantena estesa anche alle docenti che hanno avuto contatti con quella classe nelle 48 ore precedenti alla comunicazione dell’esito positivo. Per questo sarà attivata la didattica a distanza per tutte quelle classi dove le docenti in isolamento fiduciario insegnano, fino al rientro in servizio delle stesse insegnanti. Tutte le altre classi potranno rientrare in aula martedì prossimo, terminati gli interventi di sanificazione.