Due positività tra gli alunni della Aldo Moro e San Giovanni Bosco, parte la Dad

La Aldo Moro e il primo piano della San Giovanni Bosco rimarranno chiusi da lunedì e fino a nuove disposizioni. Lo ha comunicato il dirigente scolastico Maria Paola Scorza, in accordo con il Comune, in seguito alla positività riscontrata in due alunne dopo aver effettuato il tampone antigenico rapido. In particolare sarà interdetto, in via precauzionale, l’intero plesso della Aldo Moro e il primo piano della San Giovanni Bosco, limitatamente al corridoio delle quarte classi. Per cui gli alunni delle prime, seconde e quarte classi della scuola primaria è stata predisposta la Didattica a distanza. Nel frattempo partiranno le sanificazioni degli ambienti interessati.