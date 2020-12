Torna a salire la curva del contagio a Giovinazzo

Risale il numero dei contagiati a Giovinazzo. Nell’ultima comunicazione della Prefettura, riferita al 10 dicembre, i casi complessivi sono 176, uno in più rispetto al report precedente, ma con un incremento si 8 nuovi contagi. Questo significa anche che altri 7 contagiati sono risultati negativi agli ultimi tamponi a cui si sono sottoposti. A crescere ancora una volta come numero di contagi, sono le fasce d’età che vanno dai 40 ai 59 anni con 5 nuovi casi. Secondo i dati forniti, continua ad essere maggiormente colpita dal Covid 19 è la parte popolazione in età lavorativa. I dati disponibili purtroppo non chiariscono molto di più, ma siamo nel campo delle ipotesi, i luoghi maggiormente a rischio sembrano essere i luoghi di lavoro. Avere uno spaccato di questo dato forse potrebbe significare riuscire ad adottare altre misure di sicurezza per fermare il contagio.