Rifiuti abbandonati: elevate 4 sanzioni amministrative agli autori dello smaltimento illegittimo

Il Comune ha dichiarato guerra a chi abbandona i rifiuti nelle campagne o non li conferisce secondo il calendario e le disposizioni in materia di raccolta differenziata. È successo così che gli agenti della Polizia locale, durante un giro di perlustrazione nell’agro giovinazzese, hanno individuato un cumulo di immondizie abbandonati da poco sul ciglio della strada. Per cercare di risalire a chi abbia abbandonato quei rifiuti, gli agenti hanno cominciato ad aprire le buste alla ricerca di tracce inequivocabili sulla identità dell’autore dell’atto vandalico. Gli indizi necessari sono spuntati, e dopo alcune verifiche hanno elevato quattro diversi verbali, ognuno di 100 euro, a carico di altrettante persone. «Il tempo degli appelli al buon senso e al rispetto delle regole è scaduto – ha tuonato il sindaco Tommaso Depalma - ora è il momento di colpire duro chi non rispetta le regole. Faremo tutti gli sforzi possibili affinché gli incivili vangano puniti perché la loro è crudeltà mista a stupidità. Abbandonare i rifiuti è folle da qualunque punto di vista, non c’è una ragione né un motivo valido, e mi auguro che i verbali possano diventare anche un danno economico per questi sciacalli, non so definirli in maniera diversa. Noi continueremo a fare in fondo il nostro dovere cercando, fin dove è possibile, di stanare quanti più incivili ci riesce. Se i cittadini onesti e rispettosi delle regole continueranno a darci una mano, saranno i benvenuti. In fondo questo è accaduto qualche giorno fa quando, grazie alla segnalazione di un concittadino che ha visto con i suoi occhi l’abbandono dei rifiuti e ci ha comunicato il numero di targa dell’auto, siamo risaliti immediatamente all’identità del trasgressore e lo abbiamo sanzionato». Agli incivili la sanzione amministrativa alla collettività l’onere economico suppletivo per la raccolta e lo smaltimento di quanto abbandonato nelle campagne. Raccolta e smaltimento che è avvenuta subito dopo con l’intervento della società che si occupa dell’igiene urbana a Giovinazzo.