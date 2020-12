Spiagge per disabili: qualcosa si muove?

Tutto cominciò nel 2019 con il campione paraolimpico, Luca Mazzone che volle presentare all’amministrazione comunale un progetto per rendere accessibile una spiaggia, in località la Trincea, alle persone con disabilità dopo aver avuto, nel corso dell’anno precedente, alcuni incontri con il sindaco Tommaso Depalma proprio sul tema. Il progetto, redatto a titolo gratuito dalla «Ideam», uno studio di progettazione di Bari che aveva sposato l’idea di Mazzone, fu donato poi al Comune. Quell’ idea progettuale fu accolta dall’amministrazione comunale, al punto da farle chiedere e ottenere dalla Regione, un finanziamento per la sua realizzazione. Ma nel corso del tempo su quel progetto iniziale qualcosa è cambiato. Alcuni dettagli sono stati modificati tanto che, da una analisi condotta dai progettisti della «Ideam», e con il parere delle associazioni di disabili presenti in tutta la Regione, non appare del tutto idoneo a favorire la piena autonomia dei disabili per il loro accesso alla spiaggia. Per questo, prima ancora che il progetto messo a punto dall’Amministrazione Depalma venga approvato in via definitiva, Mazzone e le associazioni dei disabili vorrebbero proporre delle integrazioni e delle varianti, in senso migliorativo e sicuramente più confacente alle loro esigenze. Non solo per la migliore fruibilità delle rampe d’accesso al mare, ma anche per una più lineare e visivamente meno ingombrante realizzazione dell’opera. Varianti che vanno da una minore pendenza delle rampe, al minor ingombro di suolo, da una maggiore larghezza, che permetterebbe il miglior transito nei due sensi, a una minore tortuosità del percorso. È stata sempre la «Ideam» a «ridisegnare» la rampa, la cui soluzione progettuale è stata inviata al Comune per essere protocollata, nella speranza che sia accolta. Perché, come fanno sapere i promotori dell’iniziativa, quanto si potrà realizzare a Giovinazzo potrebbe fare da apripista lungo tutte le coste pugliesi. Non a caso sono diverse le associazioni che hanno voluto sottoscrivere la richiesta di accoglimento delle modifiche al progetto, ritenendo anche che quegli accessi dovrebbero essere fruibili per tutto l’anno e non solo per il periodo estivo, ma soprattutto nel rispetto della loro piena autonomia. Senza dover aspettare, cioè, un servizio di accompagnamento lungo la rampa o sulla stessa spiaggia. E per spiegare meglio quella che è l’idea complessiva che ha animato le variazioni al progetto redatto dal Comune di Giovinazzo, i proponenti hanno chiesto un incontro con il sindaco Depalma. Incontro che verosimilmente potrà avvenire con l’inizio del nuovo anno.