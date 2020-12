Test anticovid per gli operatori sociosanitari ogni 15 giorni

Troppi focolai di Covid 19 nelle residenze sanitarie per anziani, per cui la Asl Bari e lo Spesal, cercano di correre ai ripari, imponendo agli operatori socioassistenziali test anti contagio ogni 15 giorni. L’obiettivo, attraverso uno stretto e costante monitoraggio dei lavoratori, è quello di intercettare in tempi rapidi eventuali casi di positività e mettere in atto tutte le misure di contenimento dei contagi. In base al protocollo, spetta al medico competente delle strutture la scelta di eseguire test diagnostici molecolari o antigenici rapidi mediante tampone rino – oro – faringeo con una periodicità non superiore alle due settimane per tutta la durata della emergenza sanitaria. Come fa sapere la Asl i focolai attualmente attivi nelle Rsa sono 12 nella sola provincia di Bari, per cui mettere in atto tutte le azioni per il contenimento del contagio è d’obbligo. «La diffusione del virus in queste comunità – si legge nel comunicato diffuso – ha determinato la necessità di predisporre un intervento urgente di contenimento e prevenzione». Nelle Rsa la presenza del Covid 19 comporta non solo problemi di ordine sanitario per gli ospiti, ma anche l’isolamento per gli operatori con tutte difficoltà nel garantire i migliori livelli di assistenza. Impedite le visite e i contatti diretti tra ospiti e parenti ormai da tempo, la via di penetrazione del virus nelle residenze protette appare essere rappresentata da chi opera nelle strutture. Per questo il piano di somministrazione dei test riguarda soprattutto loro. «Controllare il personale ogni 15 giorni aumenta la possibilità di bloccare l’unica via sostanziale di diffusione del virus in queste strutture – ha spiegato il dottor Fulvio Longo, direttore Spesal area metropolitana di Bari – e di prevenire così l’insorgenza di un focolaio. Una volta individuati precocemente lavoratori positivi si possono adottare tutte le misure di contenimento dei contagi, mentre il Dipartimento di prevenzione subentra per la conferma del caso, mediante test molecolare, e per il monitoraggio degli ospiti». I controlli a tappeto sugli operatori sociosanitari dovrebbero partire tra due settimane. Nel frattempo si stanno adeguando tutti i protocolli di monitoraggio e sorveglianza, a cura dello Spesal.