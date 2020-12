Ripulita dalle immondizie località «Pietre rosse»

Il video che riprendeva un soggetto che abbandonava i rifiuti nell’agro giovinazzese, era stato girato con le fototrappole predisposte in località «Pietre rosse» lungo la complanare della statale 16 bis, in direzione Santo Spirito. Una località evidentemente tenuta sotto osservazione proprio per contrastare lo smaltimento illecito di qualsiasi genere di rifiuti. Adesso quella zona è stata ripulita, su input del sindaco Tommaso Depalma, che ha dato incarico all’azienda che si occupa dell’igiene urbana per bonificare l’area. «Noi interverremo tempestivamente con i mezzi a nostra disposizione per salvaguardare l’ambiente e l’igiene urbana di Giovinazzo - è il commento del sindaco - Non è certamente il primo intervento che facciamo e so già che non sarà l’ultimo, purtroppo. Però tengo ad avvisare gli incivili che fanno scempio delle nostre campagne e della bellezza della nostra città, che oggi abbiamo a disposizione mezzi sempre più sofisticati per registrare queste azioni scellerate per le quali, lo ricordo, sono previste pesanti multe. Duole dirlo, ma in un momento complicatissimo come quello che stiamo vivendo, speravo di non dovermi occupare più di queste cose dovendo dare priorità ad altre. Ora però abbiamo ripulito tutto, anche questa è fatta, confidando in una maggiore collaborazione da parte di tutti, soprattutto di quella Giovinazzo seria e attenta che, fortunatamente, è anche quella più numerosa».