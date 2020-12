«Quella Stele dedicata a Don Tonino Bello non può rimanere al buio»

«Cosa rappresenta meglio noi Giovinazzesi? Un micidiale cacciabombardiere, lustrato e illuminato a festa, o una fragile stele dedicata a don Tonino Bello?». Comincia così un appello rivolto dall’«Osservatorio per la legalità e per il bene comune», all’Amministrazione guidata da Tommaso Depalma. «L'uno rimanda alla guerra – continua l’appello pubblicato sulla pagina facebook dell’Osservatorio - l'altra alle parole di pace che il grande Vescovo volle rivolgere a Giovinazzo». Nocciolo della questione la stele dedicata a Don Tonino sul molo che in contrapposizione a quello alla cui radice è posta la deriva del Tornado, l’Osservatorio ha voluto chiamare dei «Costruttori di pace». Un sito che, sempre secondo l’associazione, «è oggetto di evidente discriminazione, quando si confronta con quanto realizzato per il sito dell’Aeronautica Militare». Eppure, per una maggiore cura della Stele sarebbero stati inoltrati solleciti. «Appare scontato – scrive l’Osservatorio – il disinteresse dell’Amministrazione che da tempo ignora volutamente la Stele e rifiuta ogni proposta per abbellirla e completarla. Niente sistemazione del molo, niente murales, niente asta per la bandiera della pace, niente varco per consentire l’accesso a passeggini e carrozzine per disabili, niente targa toponomastica a ricordare che quel molo è dedicato ai "Costruttori della Pace". Niente di niente. Da 10 mesi la stele è anche lasciata al buio. Nemmeno un faretto ad illuminarla. Dieci mesi di inutili solleciti e preghiere». L’Osservatorio si rende conto del difficile momento che l’intero Paese sta attraversando ma, come scrive, «non possiamo tralasciare di occuparci di questioni che, apparentemente secondarie, dicono invece delle nostre vite, delle scelte che auspichiamo, dei principi che ci ispirano, dei valori in cui crediamo, dei sogni in cui speriamo». A chiedere che il molo si a intitolato ai «Costruttori di Pace» non è solo l’Osservatorio, ci sono numerose associazioni e ci sono tanti cittadini che si riconoscono nel messaggio di Don Tonino. «A nome di tutti coloro che quella stele l'hanno voluta e realizzata-continua il post - abbiamo chiesto al Sindaco il permesso di provvedere in proprio e a proprie spese al ripristino del faretto. Sono passate due settimane, ma la risposta tarda ancora ad arrivare. Sappiamo per certo, per averlo sentito gridare persino dai palchi, che l'Osservatorio non è nelle grazie di questa Amministrazione, per avere talvolta dissentito su alcune sue scelte. Ma davvero dobbiamo credere che sia questo il motivo di tanta avversione anche verso la Stele di don Tonino? Vorremmo poter credere che non sia così come purtroppo appare. Per quanto ci riguarda, noi continueremo ad impegnarci perché la Stele e il molo "Costruttori di pace" non restino così ancora per molto. Lo dobbiamo ai giovinazzesi. Lo dobbiamo al nostro caro amico Enzo. Lo dobbiamo a don Tonino.