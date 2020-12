Di nuovo in zona arancione 20 comuni pugliesi

Venti comuni pugliesi tornano in «zona arancione» già da oggi e fino al 14 dicembre. L’ordinanza, firmata dal presidente Michele Emiliano, trova forza «sull’analisi dei dati di monitoraggio della diffusione del contagio, trasmesso dal Dipartimento della Salute e sulla base degli indicatori di monitoraggio calcolati a livello provinciale». Dati che fanno emergere criticità nelle province della Bat e di Foggia, oltre che ad alcuni comuni dell’area murgiana. Non saranno le intere province ad essere comprese nella «zona arancione», come lo stesso Emiliano aveva fatto intendere nei giorni scorsi, ma singoli comuni. Nella Bat le città di Andria, Barletta, Bisceglie Spinazzola, nella provincia di Foggia, oltre al capoluogo, i comuni Accadia, Ascoli Satriano, Carapelle, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Zapponeta e Monte Sant’Angelo. Nel barese, nonostante le richieste di ben 11 sindaci, tutti rappresentanti i comuni murgiani, la zona arancione è istituita per Altamura e Gravina. I criteri utilizzati per tornare a restringere le attività nei comuni interessati, vanno dal numero assoluto di nuovi casi positivi al test molecolare, rilevati nelle ultime due settimane di monitoraggio, cioè dal 16 al 29 novembre, il tasso di incidenza, ossia il numero dei casi in rapporto alla popolazione, il rapporto tra il tasso di incidenza comunale con l’analogo tasso regionale per ciascuna delle due settimane. Nei comuni «zona arancione» quindi si tornerà alle misure stringenti in vigore fino a sabato scorso. E cioè il divieto di ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in comuni diversi dalla propria residenza, tornano ad essere sospese le attività di ristorazione, tranne l’asporto e la consegna a domicilio. «Nei Comuni segnalati dal Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia - ha dichiarato Emiliano - permangono situazioni di rischio epidemiologico che intendiamo controllare allungando di una settimana il regime della cosiddetta ‘area arancione’, nella speranza di vedere calare i contagi. Se tale circostanza si verificherà, si passerà anche nei suddetti Comuni in area gialla a partire dal 14 dicembre. L’ordinanza è stata preventivamente concordata con il Governo».