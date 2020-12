Perché se i numeri sono alti la curva del contagio scende?

È forse necessaria un po’ di chiarezza. Ce lo chiedono i nostri lettori commentando i dati che ogni giorno pubblichiamo sull’andamento del contagio da Covid 19. Perché i numeri generali sul contagio sono alti e invece la curva è stabile verso il basso? È un controsenso? Questo i lettori sembrano chiederci. È vero il rapporto tra tamponi somministrati e positivi individuati è alto. In alcuni giorni raggiunge il 25 percento a fronte di una media nazionale, ma è sempre una media, che è poco sotto l’11 percento. Ma nel considerare l’andamento del coronavirus il Ministero della Salute valuta altri parametri non sempre facili da analizzare. Per esempio l’Rt. La media in Italia è a 0,91, in Puglia a 0,92. L’Rt è l’indice di trasmissibilità del virus. Viene calcolato sui casi sintomatici. Ora in Puglia oltre il 96 percento dei positivi è asintomatico, non grava direttamente sugli ospedali, verso cui si rivolge particolarmente l’occhio del Ministero. Un altro dato preso in considerazione è l’incidenza del contagio sulla popolazione. In Italia, sempre in media, tale dato, calcolato sui 14 giorni precedenti, è di 590,65 su ogni 100mila abitanti. In Puglia è di 223,14 per 100mila abitanti. Meno della metà rispetto alla media nazionale. Ci sono poi le ospedalizzazioni. Nella nostra regione gli ospedalizzati complessivamente ad oggi sono 1816.20 in meno rispetto alla giornata precedente. Il totale dei ricoverati comprende anche la terapia intensiva. Attualmente sono ricoverati in quei reparti 203 pazienti, 13 in meno della giornata precedente. Ma da prendere in considerazione sono i nuovi ingressi in terapia intensiva, 11 pazienti nell’ultima giornata, a fronte dei 42 di venerdì scorso. Sulla base di questi dati Il Ministero ritiene la Puglia ancora a rischio ma con uno scenario in miglioramento, con la curva del contagio stabile e in leggera discesa, lasciando anche al Presidente della Regione la facoltà di imporre maggiori restrizioni in alcune aree, ma sempre in accordo con il Ministero. Cosa che Emiliano sta chiedendo per le province di Foggia e Bat, e per i comuni murgiani della provincia di Bari.