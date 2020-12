«Famiglia sospesa», il progetto parte da Giovinazzo

Parte da Giovinazzo una iniziativa che ha carattere nazionale dal titolo «Famiglia sospesa». Altro non è che una donazione in denaro da devolvere attraverso il Comune a quelle famiglie che si ritrovano in stato di bisogno a causa della pandemia da Covid 19. L’idea è nata da Vincenzo Frigulti, manager e imprenditore di origini pugliesi, attivo nel mondo delle start up, del turismo e della comunicazione. «Dopo il “caffè sospeso” e il “tampone sospeso” arriva la “famiglia sospesa” – si legge in un comunicato -che in futuro diventerà una costola etica del suo progetto “Unici” che darà spazio proprio alla solidarietà e alla famiglia oltre che l'impresa e la valorizzazione del territorio». Il progetto di Frigulti si sposa bene con quel «Giovinazzo solidale» lanciato dall’amministrazione comunale proprio per venire incontro a chi a causa del Covid si trova in difficoltà economiche, e che trova maggior slancio proprio all’iniziativa del manager, stimolato da Carmen Martorana, organizzatrice di «Eventi fashion». La raccolta fondi è su base volontaria e trasparente, con un conto corrente dedicato. L’intenzione è quella di individuare «famiglie in difficoltà e senza reddito a causa della pandemia che non hanno più potere di acquisto e di sussistenza in quelle che sono le priorità appunto in termini di vivibilità e dignità umana». «Spero – ha dichiarato l'imprenditore Frigulti - che questa sia l'occasione ed il giusto periodo per far partire un gesto e soprattutto la sensibilizzazione verso chi ha di più e deve donare a chi non può più permettersi di sorridere e vivere nel quotidiano, una vita serena che gli è stata tolta da un dittatore di nome Covid 19, un virus che, oltre mietere vittime dal febbraio scorso, continua a togliere dignità a chi da una vita ha sempre lavorato ed onorato impegni verso la propria famiglia».