Pioggia e vento forte: la Protezione civile lancia l’allerta arancione

Un dono per i bambini delle famiglie meno abbienti

Sarà un Natale diverso. Lo sarà per tutti ma in particolar modo per quelle famiglie che a causa della pandemia, sono in sofferenza economica. Ma come ogni Natale non bisogna mai dimenticare i bambini. Per questo la Caritas di Giovinazzo ha voluto lanciare una raccolta di giocattoli