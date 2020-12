La «zona gialla» in Puglia sorprende. Molti ancora i contagi ma l’Rt è in discesa

In molti sono rimasti sorpresi dall’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha messo la Puglia in «zona gialla» a partire dal oggi. Nonostante i numeri del contagio che proprio nella nostra regione risultano ancora troppo alti. Oltre 1.800 casi nella giornata di ieri, e soprattutto i ricoveri in terapia intensiva che per due giorni consecutivi sono stati i più alti in Italia, avrebbero fatto pensare ancora alla «zona arancione». A titolo d’esempio in Puglia nella sola giornata di venerdì, gli accessi in terapia intensiva sono stati 42, in Lombardia 36. ieri i nuovi ingressi sono stati 23, anche se il numero degli assistiti è sceso a 220. È anche vero, però, che oltre il 96 percento dei contagi risultano essere asintomatici e che l’Rt, l’indice di trasmissibilità del virus, secondo il monitoraggio dello stesso Ministero e riferito alla settimana che si è conclusa il 30 novembre, dava la Puglia a 0,92, con tendenza a ulteriore ribasso in questi giorni. Ma è anche vero che, nonostante la flessione, l’incidenza del coronavirus rimane ancora alto, è a poco più di 223 casi ogni 100mila abitanti. Ma tant’è, anche se ha sorpreso l’Istituto Superiore di Sanità, la Puglia sarà «zona gialla». Evidentemente tutti gli altri parametri, quelli considerati per dividere l’Italia in zone diversamente colorate, sono in miglioramento, ma che comunque fanno dire al Ministro Speranza, che la Puglia il rischio è ancora alto. «Zona gialla» quindi, e questo si traduce nella possibilità di vedere riaperti i bar e ristoranti non più solo per l’asporto. Ma gli orari sono ancora blindati per l’accoglienza del pubblico. Fino alle 18, poi quegli esercizi commerciali potranno continuare con l’asporto e la consegna a domicilio. Potranno riprendere gli spostamenti tra comuni e le attività sportive all’aria aperta. Per le scuole c’è un capitolo a parte. Mentre per il Ministero potranno riprendere le lezioni presenza per le scuole elementari e medie, Emiliano continua sulla falsa riga della sua ordinanza che lascia alla volontà delle famiglie se continuare con la didattica integrata per i loro figli o se riprendere gli studi in aula. Per le scuole superiori la didattica in presenza è rimandata al 7 gennaio. Ma attenzione, nei giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio tutta l’Italia tornerà in una sorta di «zona rossa» con qualche lieve concessione in più rispetto a quella canonica che attualmente rimane ancora in vigore nel solo Abruzzo. Niente spostamenti neanche tra comuni e coprifuoco dalle 20 alle 5 anche nel giorno di Natale. A Capodanno il coprifuoco è esteso fino alle 7 del mattino.