Sale a 182 il numero dei positivi a Giovinazzo

Arriva un nuovo aggiornamento dalla Prefettura sui casi di contagio a Giovinazzo. Il numero complessivo è salito a 182 con un incremento di 16 casi negli ultimi due giorni e con 8 contagiati che nel frattempo si sono negativizzati. Il sindaco Tommaso Depalma comunica di aver firmato l’ordinanza che reitera gli accorgimenti già adottati sul territorio cittadino compresa la chiusura delle piazze. «Stiamo valutando- dice il primo cittadino - la situazione del mercato settimanale, attualmente sospeso, e durante i prossimi giorni capiremo come gestire al meglio questa vicenda anche alla luce della nuova ordinanza del Ministro della Salute che riguarderà la nostra Regione». Sul fronte della prevenzione il Ser Molfetta sta distribuendo, agli ingressi del mercato giornaliero, mascherine chirurgiche che arrivano dalla Protezione civile. «La settimana prossima – continua Depalma - pubblicheremo i nuovi avvisi pubblici per i buoni spesa, sia per i cittadini che vorranno fare domanda e sia per gli esercizi commerciali che vorranno aderire alla misura e quindi accettare i buoni di questa nuova tornata. Alle risorse destinate dal governo aggiungeremo le risorse economiche pervenute al Comune, circa 15.000 euro, tramite libere donazioni sul conto corrente aperto ad aprile scorso. A tutti coloro che hanno donato non solo denaro ma anche generi alimentari dico grazie. Giovinazzo ha mostrato come sempre un cuore grande che si apre per aiutare chi è in difficoltà. Per questo motivo, vista la situazione di difficoltà perdurante, rilanciamo il progetto “Giovinazzo Solidale” per raccogliere generi alimentari presso i supermercati cittadini o libere donazioni in denaro mediante bonifici sul conto corrente del Comune».