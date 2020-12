Non accennano a diminuire gli ingressi in terapia intensiva

C’è un dato che in Puglia preoccupa, e non poco, tra i tanti che ruotano intorno alla seconda ondata del Covid 19. È quello relativo alle terapie intensive. Nella sola giornata di ieri nei reparti specializzati ci sono stati 33 nuovi ingressi. Nelle 24 ore appena trascorse è il numero più alto in Italia. Supera addirittura la Lombardia, la regione che ha sempre presentato i casi maggiori, che ieri ha visto entrare nei suoi reparti 32 pazienti. Attualmente in Puglia i ricoverati nelle terapie intensive sono 226, che rappresenta il 45 percento della disponibilità regionale. Numeri che significano sofferenza per il sistema sanitario e che fa dire all’assessore Pierluigi Lopalco che «se per le festività natalizie dovessero esserci rientri incontrollati, cioè troppo veloci e concentrati in poco tempo, ci sarebbe un concreto pericolo». Il rischio è una maggiore diffusione del virus, con al conseguente perdita del controllo sui tracciamenti, e di conseguenza un ulteriore maggior carico per tutto il sistema sanitario.