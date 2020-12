La tecnologia per la salvaguardia del territorio

Dopo l’intenso lavoro he la «2hands» ha svolto la scorsa estate per ripulire tratti di costa da ogni genere di rifiuti, l’associazione lancia una nuova iniziativa. «2Map» il titolo per un progetto che, avvalendosi della tecnologie conosciute a tutti, intende mappare il territorio giovinazzese per individuare quei punti, attraverso il Gps presente su tutti gli smartphone, che sono diventati discariche a cielo aperto e per di più incontrollate. Le segnalazioni possono arrivare così da tutti i cittadini. Segnalazioni che diventano coordinate satellitari, così diviene facile individuare i punti dove si accumulano i rifiuti e rendere più semplice la loro rimozione. Il «Gis», acronimo che si traduce in Geographic Information System, la tecnologia utilizzata dall’associazione per mappare il territorio, consente di incamerare qualsiasi tipo di informazione, come fotografie, tipologia del rifiuto presente, gravità della situazione, è in costante aggiornamento ed è un arma in più per la rimozione dei rifiuti dalle strade periferiche e da quelle dell’agro giovinazzese, che la «2hands» mette a disposizione del Comune. «2hands Giovinazzo – si legge nel comunicato diffuso - è sempre più in prima linea per la salvaguardia del territorio provando, attraverso le sue iniziative, a scoraggiare e denunciare quei comportamenti scorretti che oltre a danneggiare la natura, vanno anche a compromettere la bellezza paesaggistica della città».