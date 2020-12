L’indice di trasmissibilità del Covid è sotto 1 in Puglia. Ma i contagi rimangono troppi

Nonostante i numeri appaiono ancora alti e le pressioni soprattutto sui reparti di terapia intensiva siano importanti, sono 218 i ricoverati, l’indice Rt, quello che misura la trasmissibilità del virus, in Puglia è sceso sotto l’1. Lo ha affermato l’assessore alla sanità Pierluigi Lopalco nel corso di una sua intervista al Tg3. Lopalco esclude una «zona rossa» per la regione ma avvisa di usare ancora prudenza. I dati pugliesi appaiono in leggera controtendenza con quelli nazionali. Nelle ultime 24 ore infatti, secondo il Ministero della Salute, nelle terapie intensive ci sono meno pazienti. E il numero dei nuovi casi pareggia quello dei guariti. Con una percentuale di positività che in 24 ore è scesa di circa il 2 percento. In Puglia invece è salito il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto alle 24 ore precedenti, con una percentuale del contagio, rispetto ai tamponi processati, che si attesta intorno al 10 percento. Quest’ultimo dato è in linea con quello nazionale. Il numero delle vittime rimane alto. Sono state 785 in tutta Italia in un solo giorno. Ma questo è, come hanno sempre ribadito dal Ministero della Salute, l’ultimo numero a scendere. La curva del contagio si determina solo sul rapporto tra tamponi e positivi.