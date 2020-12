Cresce ancora il numero dei casi a Giovinazzo

Sale ancora il numero dei contagi a Giovinazzo. Secondo i dati della Prefettura, inviati in via telematica al Comune e raggiungibile da tutta l’utenza, i casi attualmente sono 174. Il dato fornito è relativo alla giornata di ieri, per un incremento, rispetto al precedente rilevamento, di 23 casi. Contemporaneamente, incrociando i dati disponibili, sono registrati 10 negativizzati. È sempre la fascia di età compresa tra i 40 e i 69 anni a essere la più colpita dal virus, ci sono 11 casi in più, ma si registra anche un nuovo positivo tra i bambini compresi nella fascia d’età tra 0 e 9 anni. Adesso sono 10. Così come sono 10, anche qui uno in più, i positivi tra compresi 80 e 89 anni.