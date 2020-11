Aumentati i drive in Covid nel Barese. Sono adesso 14 distribuiti tra il capoluogo e la provincia

Contrastare la diffusione del Covid 19 significa circoscrivere tempestivamente il contagio attraverso i test, possibilmente quelli molecolari. Per questo il Dopartimento di prevenzione ha deciso di potenziare le attività di screening su tutto il territorio che ricade sotto la giurisdizione della Asl Bari con 14 «drive through», postazioni dove si arriva in auto per la somministrazione del tampone. In piena estate ne erano stati allestiti 5, uno di questi a Giovinazzo, nell’area del poliambulatorio. Quella postazione adesso è stata spostata a Molfetta, all’interno dell’area del «Don Tonino Bello», per ragioni logistiche, come hanno fatto sapere dalla Asl. Altre postazioni sono state allestite a Bari, con l’ex Cto che ha triplicato il «drive through», al Di Venere, nella Fiera del Levante, dove la postazione è stata allestita dalla protezione civile pugliese e da Esercito e Marina Militare. Anche nella provincia sono state potenziate le postazioni, lungo la costa, sia a sud che a nord del capoluogo, che all’interno, nell’area murgiana. Ma non è solo il potenziamento dello screenig l’unico intervento posto in essere dal Dipartimento dei Prevenzione. Ci sono anche gli allestimenti di nuovi posti letto, come nelle Fiera del Levente, dove si sta lavorando per realizzare una sorta di ospedale che possa ospitare 160 pazienti, o ancora il raddoppio delle capacità dell’ospedale «Sarcone» di Terlizzi che passa dai 20 ai 40 posti letto destinati a coloro che hanno superato la fase acuta della malattia. Lo scopo è quello di alleggerire il più possibile la pressione sui grandi ospedali pugliesi e di consentire loro di occuparsi anche di ammalati che presentano patologie diverse dal Covid.