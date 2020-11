La Consulta per lo Sport alza la voce e chiede sostegno all’Amministrazione

La Consulta per lo sport di Giovinazzo lamenta la mancanza di aiuti, in tempi di pandemia, per un settore che ha subito al pari di altri, pesanti ripercussioni di carattere economico. Per questo ha inteso scrivere una lettera aperta al sindaco, Tommaso Depalma e all’Assessore allo Sport, Gaetano Depalo, per denunciare lo stato di disagio che le numerose società sportive dilettantistiche stanno vivendo. «Le disposizioni ministeriali in merito alle misure di prevenzione della diffusione Covid 19 - si legge nella lettera a firma del presidente della Consulta Gaetano Illuzzi - hanno ridotto o, nella maggior parte dei casi, fermato del tutto le attività svolte dalle associazioni sportive comunali. Diverse Associazioni si sono trovate a dover affrontare le spese relative al pagamento dell’affitto o alle rate del mutuo di acquisto della struttura, come anche le tasse relative allo smaltimento dei rifiuti. Tutte le associazioni sportive hanno riscontrato gravi difficoltà, tali da ipotizzare la chiusura definitiva delle attività, fatto assai gravissimo se consideriamo i ruoli sociale, culturale, economico e soprattutto di prevenzione e promozione della salute, universalmente riconosciuti allo Sport». Quello che le associazioni chiedono è che non siano dimenticate perché non «autorizzabili a ricevere contributi», secondo quella che sarebbe la risposta fin qui ricevuta alle loro richieste. Dal loro punto di vista le associazioni sportive, avrebbero diritto a benefici economici, come ad esempio lo sgravio della tassa sui rifiuti, al pari delle attività commerciali. «Dalle nostre ricerche – continua la lettera – è emerso che in altri comuni si sono prese o si stanno prendendo misure economiche tali da rappresentare un reale aiuto nei confronti delle Associazioni Sportive del territorio. Addirittura esistono casi di amministrazioni che hanno già chiuso le procedure e stilato le graduatorie per accedere agli aiuti». A titolo di esempio la Consulta cita Bari, Bitonto, Valenzano. «Siamo consapevoli che il momento è di reale difficoltà per tutti – conclude la lettera - ma come presidente della Consulta, non posso che chiedere a gran voce un intervento Immediato e forte a favore di tutte le Associazioni Sportive Comunali. Non possiamo permettere di veder sparire lo Sport da Giovinazzo».