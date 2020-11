La Puglia è arancione, i parametri migliorano ma le criticità rimangono

La Puglia rimane «zona arancione». Così recita l’ordinanza firmata venerdì scorso dal Ministro della Salute, Roberto Speranza. Nonostante i parametri che determinano i colori delle regioni sono in miglioramento. Lo sono in tutta Italia come in Puglia, dove però la pressione sul sistema sanitario rimane importante. E dove il numero dei nuovi contagi continua a crescere. Non più in modo esponenziale però, per questo c’è il miglioramento, ma non ancora l’inversione di tendenza. Nella nostra regione, il parametro principale, l’Rt che misura la trasmissibilità del virus, è a 1,06, mentre l’incidenza, il numero di contagi per 100mila abitanti, è oltre 218. Con una pressione sui reparti Covid, che è ancora alto. Sulle terapie intensive, ad esempio, è del 45 percento, un punto percentuale in più rispetto alla media nazionale, mentre per i reparti di medicina è del 50 percento, in linea con il dato nazionale. Questo il quadro generale pugliese. E a Giovinazzo? Come in tutta la Regione il numero dei contagi aumenta. Attualmente ci sono 161 positivi, da inizio pandemia sono stati 255. I decessi 5 e i guariti 89. Quello che appare interessante è guardare l’evoluzione del contagio. Dal primo aprile, i dati a disposizione partono da quella data, fino al 10 ottobre, i numeri erano assai contenuti. Con tre occasioni diverse in cui Giovinazzo è stata «Covid free», cioè per alcuni giorni non si contavano casi, e con lievi picchi in agosto, in occasione dei rientri dalle vacanze estive. Dal 14 ottobre in poi, la curva è cominciata inesorabilmente a salire, raddoppiando ogni quattro o cinque giorni il numero dei casi. Cosa può aver causato questo impennarsi della curva? Almeno due diverse situazioni. Prima di tutto il Giro d’Italia, solo 4 giorni dopo la partenza della tappa, c’è stato il primo raddoppio dei numeri. Da 5 a 10. Dopo 14 giorni, tempo canonico per l’incubazione della malattia, i casi sono diventati 20. Ovviamente il Giro ha attraversato tutto lo Stivale, ma proprio la sua scia potrebbe aver contribuito al rialzo dei contagi ovunque sia passato. In quelle Regioni, ad esempio, che hanno limitato i danni durante la prima ondata. Ovviamente su questo non abbiamo certezze, ma il fatto che anche all’interno della bolla creata per la carovana rosa ci siano stati contagi, potrebbe essere una conferma. Era necessario organizzare quella corsa, soprattutto dopo aver fermato tutti gli sport professionistici? È una semplice domanda che difficilmente troverà risposte. E poi, altra occasione per la diffusione del virus, l’apertura delle scuole con il caos nei trasporti. La mancata organizzazione dei trasporti potrebbe aver inciso e molto sulla crescita dei numeri. C’è però da sottolineare un dato. Spesso si attribuiscono responsabilità ai più giovani per il mancato o non corretto uso della mascherina, o agli assembramenti degli anziani nelle piazze giovinazzesi. Ma a guardare i report della prefettura, le fasce d’età più colpite sono quelle che vanno dai 40 ai 59 anni. Con una buona partecipazione delle fasce comprese tra i 30 e 39 anni e quella tra i 60 e i 69 anni. Sono tutti, o quasi, in età lavorativa. Sono coloro che sono costretti a uscire di casa, che inevitabilmente hanno rapporti per motivi professionali con altre persone. Immaginare misure di salvaguardia per loro non sarebbe male. Anche in vista del prossimo futuro, in attesa del vaccino e a quando sarà distribuito a tutta la popolazione.