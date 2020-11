Cassa integrazione, tra proroghe e lavoratori ancora in attesa del primo pagamento

La legge di bilancio 2021 ha previsto ulteriori 12 settimane di ammortizzatori sociali con causale “COVID-19 da utilizzarsi entro il 31 marzo 2021 in caso di Cassa integrazione ordinaria (CIGO) oppure entro il 30 giugno 2021 in caso di Cassa integrazione in deroga (CIGD).

Tutto questo mentre ci sono oltre 6mila lavoratori ancora in attesa del primo pagamento di Marzo 2020 a cui si sommano altre 93mila domande ancora in lavorazione.

A cui si aggiunge un altro rebus con cui sono alle prese i datori di lavoro colpiti dalle restrizioni: per le persone assunte dopo il 13 luglio l’incrocio tra il decreto Agosto e i decreti Ristori prevede la possibilità di chiedere la cassa integrazione solo dal 16 novembre in poi, con il risultato che chi ha incrementato l’organico sperando nella ripresa dovrà – a meno di modifiche in corsa – far fronte a qualche settimana di “buco”.

A tutto questo si aggiunge l’incertezza sulle prossime scadenze fiscali che dovrebbero essere rinviate con un nuovo decreto.

Per prevenire almeno una parte di queste difficoltà, a fine marzo il governo si era accordato con l’ABI, l’associazione che rappresenta le banche, affinché queste ultime anticipassero alle imprese la liquidità necessaria a pagare la cassa integrazione in attesa dei rimborsi dall’INPS. Ma come nel caso dei prestiti garantiti dallo stato, anche in questo caso le banche sono state restie a mettere in pratica gli accordi. Al momento soltanto in pochissimi casi le banche hanno attuato l’anticipo e quasi ovunque sono state le imprese – quelle che hanno le risorse per farlo – a erogare direttamente la cassa integrazione, in attesa del rimborso dell’INPS.