Una battaglia durata due anni per la verità sulla morte di Gennaro Del Giudice

Acqua contaminata dalla legionella, un batterio presente nei tubi di un rubinetto in una stanza di ospedale. È stata questa la causa della morte di Gennaro Del Giudice, avvenuta nel giugno del 2018. Una causa riconosciuta adesso come «esclusiva», cioè non dovuta a concause per altre patologie. La morte di Del Giudice, padre del consigliere comunale Gianni, la prima in ordine di tempo legata alla legionella, è stata quella che ha innescato una serie di indagini su alcuni padiglioni del Policlinico di Bari. In particolare sul Chini, dove era stato ricoverato Del Giudice, e sull’Asclepios, entrambi posti sotto sequestro ma con facoltà d’uso, vista la crisi pandemica in corso. La vicenda è cominciata con il ricovero in ospedale il 5 maggio del 2018, di Del Giudice. Nel padiglione Chini, reparto di medicina generale. Nulla di serio, o almeno nulla che potesse far immaginare patologie a rischio. Dieci giorni in ospedale, e poi il referto di dimissioni. Ma neanche 24 ore dopo, sono arrivati i problemi, quelli seri. Di nuovo la corsa in ospedale, sempre la Policlinico, questa volta al pronto soccorso, dove le condizioni del paziente sono apparse subito gravi. Polmonite la diagnosi. Qualche giorno di ricovero in sala rossa del pronto soccorso, in attesa di una stabilizzazione della patologia in corso e di nuovo nel padiglione Chini, questa volta in Pneumologia. Qui le condizioni sono peggiorate al punto che è sopraggiunto il decesso. Per polmonite da legionella, come hanno stabilito le analisi. I famigliari del defunto hanno voluto saperne di più sulla morte del loro congiunto. Hanno intrapreso una battaglia legale che è durata oltre due anni. Una lunga disputa che ha fatto emergere, e le cronache di questi giorni lo raccontano, altri 3 casi di morte per legionella avvenute tra il maggio del 2019 e l’agosto del 2020, batterio contratto sempre negli stessi reparti. La presenza della legionella nelle tubature di alcuni reparti del Policlinico era nota, era stata rilevata dai Nas intervenuti proprio a seguito degli esposti dei famigliari della prima vittima. Rilievi ,effettuati anche dall’Arpa, che hanno convinto al Procura della Repubblica di Bari a ipotizzare il «reato di omissione di atti d’ufficio e la morte come conseguenza di altro delitto» a carico dei vertici del Policlinico di Bari. Cinque tra manager e dirigenti.