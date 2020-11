Rimane a 143 il numero dei positivi a Giovinazzo

Il saldo è invariato. Come per lunedì scorso attualmente i positivi sono 143. Come fa sapere il sindaco Tommaso Depalma, ci sono stati in questi giorni dei guariti, usciti quindi dalla lista dei positivi, ma contemporaneamente ci sono nuovi contagiati che hanno riportato il numero complessivo a quello di due giorni fa. I nuovi casi erano saliti a 153, per poi ridiscendere a 143. quindi nel giro di 24 ore sono guariti in 10. Da inizio pandemia, e questa è la prima volta che viene fornito il dettaglio, le persone che hanno contratto il Covid 19 a Giovinazzo sono 234. In questi mesi sono guarite 87 persone, le vittime della pandemia sono state 4. Secondo Depalma, ma crediamo faccia riferimento a quanto emerge dalle comunicazioni del Ministero della Salute, saremmo al picco di questa seconda ondata della diffusione del contagio. Anche se i numeri pugliesi non farebbero dire questo, le curve sembrano essersi stabilizzate con una incidenza del contagio pari a 232 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Per questo la raccomandazione del sindaco, ma è di tutta la comunità scientifica, è quella di non abbassare la guardia. Oggi sono anche partite le sanificazioni della scuola dell’infanzia San Tommaso, dove nei giorni scorsi è risultata positiva una docente, e nelle Marconi, qui ad aver contratto il virus è stato un alunno. «Già domani – afferma Depalma – le classi elementari della don Saverio Bavaro che sono allocate presso la Marconi, potranno tornare in aula, mentre quelle della scuola media resteranno in via precauzionale a casa ancora per qualche giorno. Per le altre scuole giovinazzesi sabato mattina è prevista la sanificazione degli ambienti, sempre a scopo precauzionale».