I Carabinieri impegnati per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne

I Carabinieri impegnati in prima fila non solo per la repressione dei reati di genere, ma anche nell’accogliere il progetto del club Soroptimist, di creare una «stanza tutta per sé» da mettere a disposizione delle donne vittime di violenza. La stanza è allestita a Bari nella caserma dei Carabinieri di via Tanzi ed è il frutto di un accordo sottoscritto da Soroptimist, club nato in California nel 1921 e che oggi è diffuso in 132 Paesi, e il comando provinciale dell’Arma. La «stanza» è totalmente attrezzata, è dotata di impianto di videoregistrazione ed è destinata all’accoglienza e all’audizione delle donne vittime di violenza. È il luogo dove le vittime possono ricevere il primo sostegno e i primi aiuti per superare la paura di denunciare le violenze subite e nel vincere la paura di subire ritorsioni. La stanza è pensata per comunicare serenità e facilitare l’audizione nel difficile percorso di liberazione, un ambiente protetto per assicurare riservatezza e protezione nel complicato e sofferto momento della denuncia. La resistenza che prende molto spesso le donne nel decidere di denunciare è determinata dal fatto che spesso chi perpetra la violenza non è un estraneo, ma una persona alla quale la vittima è legata affettivamente: ciò determina il timore e la resistenza ad entrare in un luogo istituzionale, non riuscendo appunto a vincere la «vergogna» di dover raccontare tutto. A suggello della volontà dei Carabinieri di offrire tutto l’aiuto necessario nel percorso di liberazione dalle violenze che le donne subiscono, in occasione della «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne», la sede del Comando Legione Carabinieri «Puglia» si colorerà simbolicamente di arancione, colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere.