Ossigeno liquido: lo potranno prescrivere i medici di base

Non ci sono i pazienti Covid, ma anche chi ha altre patologie che necessitano di ossigeno terapia domiciliare. Cure che fino ad oggi potevano essere prescritte, per la somministrazione di ossigeno liquido, solo dai medici specialisti, Adesso, grazie a un provvedimento della Regione, la prescrizione possono farla anche i medici di base. Tutto questo per ovviare ai problemi di reperimento di ossigeno gassoso, come le cronache degli ultimi giorni ci ricordano. L’ossigeno liquido sarà quindi portato direttamente a casa dei pazienti da personale specializzato che curerà l’installazione e la regolazione delle bombole, contenitori che sono di maggiore capienza e peso rispetto a quelli di ossigeno gassoso. «Questo – spiegano l’assessore alle Politiche della Salute, Pier Luigi Lopalco e il direttore del dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro – andrà a vantaggio non solo dei pazienti Covid ma anche di tutti i pazienti con patologie pneumologiche che necessitano di ossigenoterapia domiciliare». A disposizione dei medici di base ci sarà l’elenco delle ditte fornitrici aggiudicatrici della gara pubblica. Ci sarà anche un call center a disposizione dei pazienti per la gestione dei vuoti e della loro manutenzione.