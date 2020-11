Sulla facciata del Vittorio Emanuele il simbolo contro la violenza sulle donne

Non solo la cartellonistica stradale, ma anche la proiezione sulla facciata dell’istituto Vittorio Emanuele della immagine che ricorda la giornata mondiale contro la violenza contro le donnecreata dalla sezione giovinazzese della Fidapa. La proiezione, fa sapere l’associazione, avverrà nella serata del 25 novembre, data scelta per la ricorrenza. Un simbolo in più che si aggiunge a quello che vedrà illuminata di rosso la fontana dei Tritoni, in piazza Vittorio Emanuele, e della panchina nel parco Scianatico e ancora l’aiuola in piazza Sant’Agostino, illuminate dello stesso colore.