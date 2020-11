«La forza delle donne» scende in campo per il 25 novembre

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, l’associazione «La forza delle donne», nella persona del Presidente che ne ha ideato il progetto ed in collaborazione con le associazioni del territorio del V municipio ACTES , ACAP , associazioni. Marinai Santo Spirito, saranno distribuiti volantini per la sensibilizzazione contro gli atti di violenza sulle donne negli esercizi commerciali del V municipio di Bari che aderiranno all’iniziativa. Il progetto sarà svolto con la presenza della vicepresidente e psicologa dell'associazione Angela Noviello e il vicepresidente dell'associazione Marinai Santo Spirito, Alessandro Fiorentino. Il progetto che sarà esteso in tutte le aree territoriali coperte da «La forza delle donne», dove sono presenti le sue socie che per il 25 novembre si trasformeranno in portatrici attive della cultura del rispetto e della non violenza. «Informare e sensibilizzare è una mission dell'associazione». «La forza delle donne» nasce per dare sostegno fisico e psicologico alla problematica sociale della violenza sulle donne.