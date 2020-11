Foggia e Bat zone rosse? Lo chiede Emiliano

Non tutta la regione in «zona rossa» ma le sole provincie di Foggia e della Bat. A chiederlo è il presidente Michele Emiliano che ha scritto al Ministro della Salute, Roberto Speranza, perché adotti il provvedimento in quanto le due provincie «sono caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto». La richiesta è stata avanzata sulla scorta delle relazioni tecniche della struttura di coordinamento e monitoraggio dell’emergenza epidemiologica e dalle direzioni generali delle sue Asl provinciali. Nella sostanza la rete di assistenza Covid 19, nonostante sia in espansione, non riuscirebbe a gestire il crescente numero di contagi. Ad oggi nessuna singola provincia, ad eccezione di quella autonoma dell’Alto Adige, è stata dichiarata «zona rossa». Se il Ministro Speranza dovesse adottare tale provvedimento sarebbe il primo caso in Italia.