La Marconi chiude alla didattica in presenza per un sospetto caso Covid

La scuola Marconi chiude alla didattica in presenza da domani e fino a nuove disposizioni. Lo ha stabilito la dirigente scolastica Giovanna Domestico, in accordo con il Dipartimento di prevenzione della Regione. Perché un alunno della scuola media che ha sede in quel plesso scolastico, è risultato essere positivo al Covid 19 a seguito di uno screening effettuato privatamente con tampone genico. Attualmente è in attesa del tampone di conferma. Nel frattempo, in via precauzionale, come il protocollo epidemiologico suggerisce, la dirigente scolastica ha sospetto tutte le attività didattiche sia per le classi della scuola media, sia per quelle di scuola elementare. Inoltre per quegli alunni che hanno seguito le lezioni in presenza nella stessa classe del ragazzo risultato positivo, è arrivato l’invito a rispettare la quarantena precauzionale. Stessa comunicazione è stata inoltrata ai docenti di quella classe. Quella che sarà erogata, in attesa della riapertura del plesso scolastico, sarà la didattica a distanza sincrona, «in quanto già attiva ed operativa per gli alunni che ne hanno fatto richiesta sulla base dell’Ordinanza regionale numero 413».