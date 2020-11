Già acceso il Natale in piazza Vittorio Emanuele

Abbastanza in anticipo sui tempi soliti, ma il momento che stiamo attraversando merita speranza. Forse per questo il gruppo Maiora, che a Giovinazzo è presente con il marchio Despar ha voluto offrire già a metà novembre il simbolo della rinascita. Il simbolo del Natale per eccellenza, quell’albero pieno di luci che riscalda gli animi. Posizionato in piazza Vittorio Emanuele già da ieri sera, l’albero stilizzato è alto 12 metri con un diametro di 5 metri. Illuminato da luci al led, a basso consumo energetico, ha al suo interno 13 figure in tre dimensioni.Quello di Maiora, è «una scelta che ci lusinga e che mi porta a ringraziare questo importante gruppo tra i leader della distribuzione alimentare – è la dichiarazione del sindaco Tommaso Depalma - Quello che si avvicina non sarà un Natale come tutti gli altri, purtroppo. Non abbiamo né la spensieratezza né la serenità, abbiamo i cuori pesanti. E penso che ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento sia di vedere un po’ di luce, in senso reale e metaforico. Ecco, vorrei che questo grande albero instillasse nel cuore di ognuno di noi quella serenità di cui abbiamo un disperato bisogno e irradiasse quel calore che ci sta mancando in questi mesi tribolati. La luce come speranza, questo sarà il senso di questo regalo che ci viene fatto».