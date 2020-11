«La Puglia diventi zona rossa»

Nonostante i timidi segnali di rallentamento della pandemia, in Italia come in Puglia, l’ordine dei medici di Bari e la Fondazione nazionale degli ordini dei medici, chiedono che la Regione diventi «zona rossa». «Il virus – sostiene Filippo Anelli, presidente sia dell’ordine che della Fondazione – in Puglia continua a diffondersi a una velocità preoccupante». L’appello è rivolto all’assessore Pierluigi Lopalco, perché lo chieda al Governo. I dati snocciolati dal Anelli, raccontano che nella settimana dal 9 al 15 settembre ci sono stati 8.737 nuovi casi di Covid 19. Mediamente l’incremento giornaliero è stato di 1.248 casi. Più di mille nuovi contagi giornalieri in più rispetto alla settimana precedente. Nelle reparti Covid i ricoverati negli ultimi sette giorni sono aumentati di 2.836 unità, e in terapia intensiva, sempre nell’ultima settimana, i ricoverati sono 299 in più rispetto alla settimana precedente. E poi ci sono i pazienti in isolamento domiciliare che attualmente sono poco più di 140mila. «Le restrizioni adottate – ha concluso Anelli - non riescono ad arginare la diffusione del virus. Con questi ritmi di crescita rischiamo il collasso del sistema. Urge adottare subito misure più restrittive».