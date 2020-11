Sono saliti a 106 i casi attualmente positivi a Giovinazzo

Sale ancora il numero dei positivi al Covid 19. L’ultimo aggiornamento fornito da Tommasa Depalma indica in 106 i contagiati sul territorio giovinazzese. Con il suo ultimo aggiornamento fornisce anche dati che ad oggi non erano stati rappresentati. Da inizio pandemia in totale i contagiati a Giovinazzo sono 159. La maggior parte di loro si colloca in una fascia d’età compresa tra 40 e 59 anni. Abbiamo elaborato anche il dato dell’incremento giornaliero per monitorare meglio la crescita o la decrescita dei contagi. C’è anche la notizia di una docente risultata positiva alla scuola dell’infanzia San Tommaso. La dirigente scolastica e il dipartimento di prevenzione della ASL, fa sapere Depalma, hanno eseguito tutti i passaggi previsti dal Protocollo di sicurezza, i bambini entrati in contatto con la docente resteranno in quarantena mentre stamattina l’intero plesso della scuola San Tommaso è stato sanificato per garantire il rientro in sicurezza degli alunni delle classi non coinvolte. Per la didattica a distanza, seguendo quella che è l’ordinanza del presidente Miche Emiliano, i due istituti comprensivi giovinazzesi, in questa settimana hanno lavorato per riorganizzarsi e garantire quanto disposto, mentre il Comune ha predisposto l’attivazione di maggiore connettività presso i plessi scolastici. Lunedì si riunirà il Coc per approntare misure utili al contenimento del rischio epidemiologico.