Atti vandalici alla San Giovanni Bosco

La segnalazione è arrivata pochi minuti fa da un nostro lettore. La scuola San Giovanni bosco è stata presa di mira da dei vandali che hanno provocato un danno di non poco conto. Una colonnina della balaustra che cinge la scala e il ballatoio d’accesso alla scuola è stata divelta. Come? Non sappiamo. Certo è che per far precipitare giù quella colonnina non è ipotizzabile un incidente. Qualcuno di proposito ha voluto procurare quel danno.