Il Coronavirus arretra timidamente

Lo avevamo già scritto nei giorni scorsi: il Coronavirus, seppur timidamente, sta rallentando al sua corsa. La conferma arriva dal rapporto settimanale che il Ministero della Salute pubblica sul suo sito. Il dato è relativo alla settimana tra il 2 e l’8 novembre, ed è, secondo lo stesso Ministero, il frutto delle misure di mitigazione introdotte a livello nazionale attraverso i Dpcm, in particolare quello del 14 ottobre scorso. Ma il Ministero avverte: «Tale andamento andrà confermato nelle prossime settimane e non deve portare ad un rilassamento delle misure o ad un abbassamento dell’attenzione nei comportamenti». Per questo a partire da oggi, sono state allargate le «zone rosse» ad altre due regioni, la Campania e la Toscana, con la provincia autonoma dell’Alto Adige che ha provveduto in proprio a inserirsi in quella area, e le «zone arancioni», estese ad Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria e Umbria. A determinare il «cambio di colore» l’indice Rt, il parametro che indica la trasmissibilità del virus, insieme ad altri indicatori, tra cui la capacità del sistema sanitario regionale di far fronte al crescente numero di ricoveri e alle terapie intensive disponibili al momento. Ad esempio la Toscana presenta un indice Rt di 1,7, considerando che rimanere entro il fattore 2 significa, nonostante le criticità, riuscire a gestire la pandemia. La Puglia invece ha abbassato a 1,43 il suo Rt, nonostante il numero dei contagi sia in crescita, ma percentualmente, rispetto al numero di tamponi somministrati, le nuove positività sono più contenute. E questo si riflette positivamente sul carico ospedaliero, non soltanto per gli ammalati Covid, ma anche per chi è affetto da altre patologie. Non è infine semplice districarsi tra i numeri del contagio quotidiano e quelli che i flussi settimanali definiscono, così come per le singole regioni che lamentano le restrizioni più o meno rigide. Ma se il trend è quello annunciato dal Ministero, che si riferisce, ricordiamolo, a una settimana fa, la luce in fondo al tunnel potrebbe cominciare a riapparire.