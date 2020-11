È ancora alta la circolazione del virus in ambiente scolastico

«I ragazzi e i bambini in età scolare sono al momento uno degli elementi di innesco dei cluster famigliari. Per questo si invitano le famiglie a rispettare le note regole di distanziamento fisico, in particolare tra le persone più anziane e i bambini e i ragazzi in età scolare. Gli anziani sono maggiormente esposti al rischio di un decorso meno favorevole della malattia in quanto soggetti fragili». È quanto afferma il direttore generale della Asl Bari, Antonio Sanguedoce, a commento del monitoraggio che quotidianamente effettua il Dipartimento di prevenzione. Dal monitoraggio effettuato nella settimana tra il 6 e l’11 novembre, è emerso che il numero di positivi riscontrati in ambito scolastico nell’area metropolitana di Bari, è passato da 132 a 243 casi, con un incremento sensibile superiore all’80 percento. Il monitoraggio ha riguardato naturalmente le scuole dell’infanzia, le scuole dell’obbligo, ma anche i Licei, focalizzando l’attenzione sia sul personale docente e non docente e sugli alunni. L’obiettivo dell’azione dell’Epidemic Intelligence Center, l’agenzia regionale incaricata del monitoraggio, è quello di intervenire in maniera tempestiva non appena si verifica l’insorgenza di un caso indice, a seguito del quale scatta l’isolamento per la classe o le classi coinvolte dal contagio per tutta la popolazione scolastica coinvolta. Viene quindi avviato il tracciamento dei contatti stretti e disposta la sanificazione. È la tempestività dell’intervento l’arma a disposizione del Dipartimento per la prevenzione per i solare i casi positivi e d evitare il più possibile il diffondersi del contagio. Ma in questo grande ruolo ha la sensibilità di tutti nell’evitare contatti che possono diventare a rischio, come l’incontro con le persone anziane o comunque fragili dal punto di vista della salute. «I dati – ha affermato Sanguedolce - testimoniano il livello di circolazione del virus in ambiente scolastico per questo invitiamo i dirigenti a rispettare in maniera rigorosa le misure di sicurezza anti Covid previste dai protocolli con l’obiettivo di prevenire la diffusione della pandemia».