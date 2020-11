Sale a 101 il numero dei positivi a Giovinazzo

A Giovinazzo i casi di contagio sono arrivati a 101. Lo ha comunicato il sindaco Tommaso Depalma nel corso del consiglio comunale.Sappiamo anche che i decessi da inizio pandemia, in città sono stati 3. Nelle prossime ore si riunirà il comitato operativo comunale per verificare quali siano i provvedimenti da adottare nei confronti di una pandemia che non accenna a rallentare.In tanti, fa sapere Depalma, continuano a risultare positivi anche dopo diverso tempo. Il virus circola particolarmente all’interno delle famiglie. Non ci sono focolai conclamati, ma «giri concentrici» che non riescono a restringersi. Depalma ha voluto anche far sapere che il «drive in Covid» che era all’interno del poliambulatorio è stato spostato a Molfetta luogo più protetto dalle intemperie. Giovinazzo avrà l’Usca, le unità mediche che seguiranno i malati Covid, quelli che sono asintomatici o con pochi sintomi, che non necessitano quindi di ospedalizzazione, direttamente a casa.