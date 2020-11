A Giovinazzo e Molfetta il vaccino antinfluenzale è già stato distribuito

«La distribuzione delle due prime tranche di vaccini antinfluenzali a Giovinazzo e Molfetta è stata completata, da lunedì partirà la distribuzione negli altri comuni della provincia». Lo fa sapere la Asl Bari, che sottolinea il numero delle dosi distribuite, 260mila, pari a quante distribuite nell’arco dell’intero anno scorso. «La distribuzione – continua la Asl – proseguirà per tutto il mese di novembre in linea con i tempi e le capacità di produzione delle aziende farmaceutiche che stanno rispondendo all’adesione alla campagna vaccinale della popolazione che quest’anno ha superato il 50 percento». La corsa la vaccino, come difesa da sintoi influenzali che potrebbero essere scambiati per Covid, ha costretto alla maggiore produzione delle dosi di vaccino. E l’alto numero di richieste fa sembrare essere in ritardo la produzione. In realtà negli anni scorsi la somministrazione dei vaccini si protratta per tutto dicembre. Nessun ritardo quindi, ma solo meno capacità produttiva rispetto all’alto numero di richieste.