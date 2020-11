È di nuovo disponibile il vaccino antinfluenzale

Sono state consegnate 880mila dosi di vaccino antinfluenzale agli studi medici e pediatri. Lo fa sapere l’Assessore alla sanità Pierluigi Lopalco, ricordando anche che non c’è stato nessun ritardo nella consegna delle dosi e che disponibile per tutti coloro che ne fanno richiesta, tramite le Asl. In tempi di pandemia, la corsa la vaccino ha fatto immaginare che non ci fossero dosi a sufficienza o che comunque quelle disponibili arrivano in ritardo. Ma come lo stesso Lopalco sottolinea, «non c’è nessun ritardo, c’è quest’anno una maggiore richiesta». Per questo i tempi di approvvigionamento si sono allungati. Fino allo scorso anno a vaccinarsi in Puglia sono stati in 600mila. Per quest’anno le dosi richieste hanno superato il milione e 200mila unità.