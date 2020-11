L’indice Rt migliora leggermente, ma ci sono aree critiche

Superato in Italia, il milione di casi di Covid 19 da inizio pandemia. Il conteggio del Ministero della Salute comprende anche i guariti e le vittime, ma questa seconda fase della pandemia sta galoppando molto più che nella scorsa primavera. Tanto che i medici e gli infermieri lanciano l’allarme. «Gli ospedali – dicono – sono vicini al collasso, per carenza del personale e per la mancanza di posti letto visto l’alto afflusso di malati per la rapida e vertiginosa diffusione del virus». I dati delle ultime 24 ore riportano quasi 33mila nuovi casi e 633 vittime. Il numero dei decessi soprattutto fa tornare alla primavera scorsa. Pesante anche il numero dei pazienti attualmente in terapia intensiva, sono oltre 3mila, in Puglia 142. Numeri, anche questi, molto vicini a quelli dello scorso aprile. Ma c’è un barlume di speranza. Il rapporto tra tamponi somministrati e positivi è in leggero calo. Su scala nazionale è il 14,6 percento, contro l’1,5 di ieri. Un trend che è stato in qualche modo confermato lunedì in conferenza stampa dal professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. «L’indice Rt – ha rivelato – ha subìto un rallentamento. Cresce meno dei giorni scorsi. Ma ci sono alcune aree del Paese dove si registrano forti criticità, con le terapie intensive in affanno». Però gli effetti veri delle ultime restrizioni dettate dal Dpcm di Conte, se efficaci, daranno i loro responsi a fine mese. Le raccomandazioni che comunque arrivano sia dall’Iss che dai virologi e scienziati, è quello, in caso a Natale si possa vivere con meno restrizioni, di non ripetere quanto successo ad agosto scorso.