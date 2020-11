Cinque nuove «zone arancioni», il virus non arretra

Secondo il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute, sull’andamento della diffusione del Covid 19 peggiora. Sono rilevati in media 500 nuovi contagi ogni 100mila abitanti con un indice Rt, che riguarda la trasmissibilità del virus, pari a 1,7. Per la Puglia è di poco inferiore all’1,6, ma in altre regioni raggiunge anche la soglia de 2. Con i dati in possesso del Ministero, ulteriori iniziative a contrasto della pandemia sono necessarie. Al momento riguardano la istituzione di ulteriori «zone arancione». Alla Puglia e alla Sicilia, si vanno ad aggiungere l’Abruzzo, la Basilicata, la Liguria, la Toscana e l’Umbria. La provincia autonoma dell’Alto Adige entra nella «zona rossa». Se il numero complessivo dei contagi giornalieri sembra andarsi ad attestare intorno ai 35mila casi, quello che preoccupa è l’aumento accelerato dei ricoveri. Nelle corsie Covid sono oltre 28mila e 500 pazienti, nelle terapie intensive sono assistiti in quasi 3mila. Sono numeri che mettono in sofferenza tutto il sistema sanitario nazionale, non solo per i malati di Covid, ma anche per tutta l’utenza che presenta patologie diverse e che hanno il diritto di accesso alle strutture sanitarie. Anche il numero dei decessi è preoccupante. Nell’ultima giornata sono morti 580 pazienti.