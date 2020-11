Sono 63 i positivi a Giovinazzo

Ancora cattive notizie sul fronte del Covid 19 a Giovinazzo. I positivi salgono a 63, come ha comunicato il sindaco Tommaso Depalma, che lancia un monito: «collaboriamo tutti a non far propagare in modo incontrollato questo virus». Il riferimento è ai comportamenti poco consoni al momento. «Sento il dovere – scrive - di ricordarvi la criticità che si sta vivendo nei nostri ospedali e la criticità che stanno vivendo coloro che hanno dovuto chiudere le loro attività: collaboriamo tutti a non far propagare in modo incontrollato questo virus. Preferiamo luoghi isolati per le nostre passeggiate piuttosto che concentrarsi in piazza o nelle piazzette». E annuncia: «Intensificheremo i controlli perché si possa vivere con più disciplina questa fase dell’emergenza».